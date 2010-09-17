Депардье после дружбы с Высоцким не пьет русскую водку

Жерар Депардье встретился во Владивостоке с российскими поклонниками, и признался им, что после дружбы с Высоцким не пьет русскую водку. Депардье, снявшийся в более 200 фильмах, приехал во Владивосток на кинофестиваль "Меридианы Тихого". На встрече с поклонниками Депардье признался в любви к русскому кино, рассказал о намерении сняться в ближайшем будущем в совместной франко-российской картине "Распутин" и поделился мечтой сыграть в экранизации русской классики. Также актер упомянул о дружбе с Владимиром Высоцким, признавшись, что в то время они с русским бардом выпили немало водки и теперь она исключена из списка употребляемых им напитков.