Пьер Ришар проспал экскурсию в музей Булгакова

Визит в Киев выдался для звезды фильмов "Игрушка", "Укол зонтиком" насыщенным. Кроме того, что актер презентовал автобиографический спектакль столичной публике, давая три вечера подряд аншлаговые представления, звезда успел хорошенько "оттянуться" в ресторанах Киева. Вдоволь попробовав украинскую кухню, Ришара потянуло на европейские блюда. В четверг вечером после спектакля актер со своей командой был замечен в "пролетарской пивной" "У станка". Заведение находится в центре города и предлагает блюда бельгийской, а также европейской и украинской кухни. В этот вечер французская делегация решила поужинать стейками, запивая их светлым бельгийским пивом. Мясо настолько пришлось по вкусу знаменитому актеру, что он попросил добавки. Посиделки Ришара и его команды закончились далеко за полночь. Поэтому и неудивительно, что французская звезда проспала экскурсию в музей Булгакова, которая была назначена на утро.