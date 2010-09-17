Дмитрий Климашенко вывел в свет Владу Яковлеву

Украинский продюсер и певец Дмитрий Климашенко вывел в свет девушку, чье имя,- Влада Яковлева. И нам удалось найти о ней кое-какую информацию и даже задать пару вопросов. Влада – обладательница древней фамилии – представляет собой старую интеллигенцию Киева. Род Яковлевых после революции 1917 года был вынужден эмигрировать во Францию, где и по сей день живут некоторые родные певицы. «Сама я родилась уже в Киеве, где получила достойное воспитание и образование», - рассказывает Влада. Девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась вокалом в училище Глиера, принимала участие в различных музыкальных конкурсах, а также профессионально занималась танцами – от классических бальных танцев до джазовых постановок в балете «Тодес». Влада Яковлева – певица, приверженка классической музыкальной школы, поэтому в своем творчестве она отдает предпочтение романтическим балладам, джазовым мотивам, качественной поп-музыке. «Я ориентируюсь на таких мэтров зарубежной эстрады как Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэри, Алисия Кис. Но кумира у меня нет», - говорит Влада.