Ольга Куриленко хочет жить в Голливуде

Украинская актриса Ольга Куриленко призналась, что хочет приобрести дом в Лос-Анджелесе с участком для собаки. Большую часть сознательной жизни она пробыла во Франции, а сейчас ее дом в Лондоне. «Никак не дождусь, когда смогу завести четвероногого друга, ведь он никогда не уйдет, полюбив другого. Я обожаю всех животных, даже маленьких крыс, но мечтаю купить собаку охотничьей породы веймаранер. Она очень большая, а я постоянно переезжаю. У нас с бывшим мужем была такая собака, и мы каждую неделю возили ее с собой из Нью-Йорка в Париж и обратно. Бедное животное!», - рассказала 30-летняя Ольга Куриленко в интервью журналу «Натали». Раньше звезда больше времени тратила на работу. Сейчас она по-прежнему любит свое дело, но если когда-то считала, что отдыхать не обязательно, то теперь понимает – просто необходимо: это восстанавливает силы и заряжает энергией. «Сейчас мне нравятся спокойные места, выезды на природу. Мечтаю поселиться в домике на берегу моря или в лесу. Никто не звонит, никуда не нужно спешить, вокруг красота… Очень люблю море, ведь родилась и выросла в приморском городе (Бердянске – ред.), но лес и горы приводят в восторг. А Лос-Анджелес стоит на холмах. И я хотела бы там жить», - поделилась Ольга Куриленко.