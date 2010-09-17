Лера Кудрявцева начала курить со школы

Одна из самых красивых российских телеведущих Лера Кудрявцева призналась, что много раз пыталась бросить курить, но у нее не получается. «Я же курю со школы, сегодня у меня в день уходит пачка сигарет. Курение все время мешает мне в работе - после больших концертов голос садится, со связками что-то творится, одышка появляется. Надо прекращать курить, но пока не получается. Наверное, у меня нет силы воли», - рассказала 39-летняя Лера Кудрявцева в интервью журналу StarHit. Единственное, что может заставить ее бросить курить, - это беременность, говорит ведущая. «Кстати, многие знаменитости скажут вам, что не курят, а на самом деле дымят потихоньку. Вот и Сережа Лазарев долго баловался, позволял себе сигаретку в неделю. Но сейчас завязал. Молодец!», - добавила Лера Кудрявцева. 27-летний певец Сергей Лазарев, возлюбленный Леры Кудрявцевой, рассказал, что с трудом терпит ее курение. «Вдыхать дым так же противно, как и курить. Поэтому я никому не позволяю курить у себя в машине, даже Лере. Она вообще слишком много курит, я ей постоянно говорю об этом, но понимаю - работа у нее нервная. Приходится терпеть», - не скрывает Сергей Лазарев. Певец признался, что когда он учился в Школе-студии МХАТ, ему было сложно остаться некурящим - ведь самое интересное происходило и обсуждалось в курилках. «В привычку курение у меня, слава богу, не перешло. Соблазн подымить есть всегда, но я стараюсь держаться».