Пэрис Хилтон спасла кроликов от страшной смерти

Быть может, Пэрис Хилтон и не самая добропорядочная девушка на планете, зато в любви к животным с ней мало кто может конкурировать. На днях светская львица совершила очень благородный поступок - спасла от смерти 20 маленьких кроликов. Дело в том, что крольчат продавали в качестве корма для змей. Сердобольная Пэрис просто не могла допустить этого и купила их: «Кроликов хотели скормить. Я увидела их в зоомагазине, и мне сказали, что это корм для змей. Я просто обязана была им помочь!, - написала Пэрис в своём Твиттере. Я спасла 20 из них. Теперь они живут у меня на заднем дворе. Они такие счастливые, я очень рада, что смогла изменить их судьбу». Кстати, сейчас в доме Пэрис живёт порядка 40 животных и, как мы уже писали, у них даже есть своё особняк. В общем, одиночество мисс Хилтон точно не грозит.