Джордж Майкл разрыдался в тюрьме

Пребывание в местах не столь отдаленных стало причиной нервного срыва у известного британского певца Джорджа Майкла. Он считает свое наказание – восемь недель тюрьмы - слишком жестоким и просит адвокатов освободить его. Пребывание за решеткой оказалось для исполнителя практически невыносимым. Напомним, 47-летняя звезда мирового шоу-бизнеса приговорен к двум месяцам лишения свободы за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения и штрафу в 1250 фунтов стерлингов. Он также лишается права управлять автомобилем в течение пяти лет. Накануне певца посетил его бойфренд Кенни Госс. На встрече, которая проходила в отдельной комнате для свиданий в течение двух часов, присутствовали еще двое мужчин. Рыдая, певец умолял, чтобы его высвободили из тюрьмы, отметил источник таблойда The Sun. Спустя два часа навестить Джорджа Майкла пришел его адвокат. Его усилиями звезда надеялся в скором времени все-таки выйти на свободу. В пятницу его представители подали прошение об освобождении под залог на то время, пока будет рассматриваться апелляция. Однако суд отклонил ходатайство. ДТП с участием Джорджа Майкла произошло в июле этого года. Его автомобиль Range Rover врезался в витрину фотомагазина. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что водитель пребывал в полной прострации и ничего не помнил о произошедшем. Когда стражи порядка решили привести его в чувство, музыкант включил задний ход и попытался уехать. После этого блюстители закона задержали знаменитость. В полицейском участке его подвергли личному досмотру, в ходе которого были обнаружены самокрутки с марихуаной. Певец принес извинения своим поклонникам и объяснил, что таким образом он справляется с личными проблемами. При этом он заверил, что пытается избавиться от зависимости.