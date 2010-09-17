Рената Литвинова стала похожа на Леди Гагу (ФОТО)

На церемонию вручения премии "Человек года" по версии GQ Рената Литвинова пришла в странном наряде. Издали диву можно было принять за какую-нибудь Леди Гагу, уж очень необычно смотрелся пиджак из прядей волос от Алены Ахмадуллиной. Впрочем, уж лучше так,чем "мясное платье", которым Гага удивила на премии MTV Video Music Awards. Рената Литвинова не зря так тщательно продумывала свой внешний вид: на церемонии ей предстояло вручить награды победителям. Кстати, в этом году главный приз в номинации "Человек года" в России не достался никому.