Максим Галкин попал в чужие сети

Галкин пал жертвой интернетовского жульничества. Стало известно, что кто-то открыл в Твиттере блог Максима Галкина и от его имени писал довольно двусмысленные и обидчивые сообщения. Обман обнаружила Кристина Орбакайте и сразу же в своем блоге известила всех пользователей Твиттера о том, что никакого Галкина в Твиттере нет и не было. Кто-то пишет от его имени…а максим никогда блог себе не заводил и вообще всегда далеко держался от блогов такого типа. Правда, и Галкина коснулась всепоглощающая мода – звезда шоу бизнеса также заинтересовался Твиттером.