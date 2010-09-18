Сын Ефремова отбил невесту у звезды «Папиных дочек»

На днях 22-летний актер Михаил КАЗАКОВ («Ералаш», «Папины дочки, «Стройбатя») приезжал в Воронеж на праздник в один из торговых центров. После того, как Миша честно отработал гонорар, он поделился с журналистами последними новостями из своей жизни. Дескать, недавно развелся с женой Юлей, но уже нашел новую девушку. Информация мгновенно распространилась по Интернету. К нам в редакцию позвонила Юлия КОТОВА, экс-возлюбленная Миши, которая рассказала, что актер никогда не был ее официальным мужем. Да и вообще, мол, Казаков частенько выдает желаемое за действительное. - Читаю заметки в сети и удивляюсь, - призналась Юля. – С чего журналисты взяли, что мы с Мишей были официально женаты?! Хотя вполне допускаю, что он и сам мог сказать такое. И вообще, расстались мы еще в марте, почти полгода назад. - В чем причина вашего разрыва? - Я вдруг поняла, что Миша очень неорганизованный человек. За многое берется, а до ума доводит далеко не все. И решила, что пока нам с ним не по пути. «Иногда нужно думать головой, а не чувствами!», - сказала я самой себе. Все это спокойно объяснила Мише, и на некоторое время он исчез из моей жизни. При расставании мы не ругались и не ссорились. А вскоре в одном издании появилось странное интервью, в котором Казаков заявил, что его девушку, то есть меня, отбивает Коля Ефремов – сын знаменитых актеров Михаила Ефремова и Евгении Добровольской. Но на тот момент у меня с Николашей ничего не было. Мы просто дружили. - Неужели в отместку за эти слова вы решили и вправду закрутить роман с Ефремовым-младшим? - Ну почему же в отместку?! Мы много общались, и однажды осознали, что нравимся друг другу. Но подчеркиваю – это случилось уже после того, как вышло то интервью. Правда, на данный момент мы с Колей уже не вместе. - Сколько продолжался ваш роман с Ефремовым-младшим? - Несколько месяцев, меньше чем полгода. Мы недавно расстались. Но и Казаков все это время не пропадал из моей жизни. Время от времени перезванивались, общались. В глубине души я понимала, что я все еще люблю Мишу, что мы созданы друг для друга. В общем, я думаю так и сейчас. И даже не исключаю, что пройдет время, наши пути снова пересекутся настолько близко, что мы поженимся. Но точно – не сейчас. Наверное, нам стоит повзрослеть. Первое чувство - Как вы познакомились с Казаковым? - Это было три года назад. Я приехала на лето к бабушке в Тверскую область, а Миша тоже гостил у своей бабули. Встретились на речке. Подружки мне, конечно, рассказывали, что где-то поблизости гостит мальчик из «Ералаша», но я телевизор не любила смотреть, поэтому меня этот факт совершенно не впечатлил. А когда увидела его воочию – почти сразу влюбилась. В первый вечер мы с братом довезли Мишу на машине до дома, а на следующее утро он снова пришел на встречу со мной. Вот и закрутилось… - Ведь вам тогда было всего 15 лет. Неужели родители не были против такой ранней любви? - Поначалу были. Но Мишка – очень дружелюбный, быстро завоевал симпатию моих мамы и папы. Знаете, он какой на экране такой и в реальности, хотя за его спиной стоит очень сложная жизнь с неприятными историями. Словом, любовь накрыла нас с головой. Для обоих это было первое чувство. Сначала мы просто встречались. А потом стали жить вместе. То в Москве, то в Твери, откуда Миша родом. После окончания школы я поступила в МЭСИ, где сейчас учусь. Миша же окончил финансово-юридическую академию. Он не раз признавался, что актерство для него – это хобби, а на самом деле он мечтает организовать собственный бизнес. Отношения Миши и Юли продолжали почти три года - Проходила информация, что Казаков владеет магазином по продаже кальянов, а свое время мечтал в родной Твери создать фирму по организации праздников. - Да, у него всегда было много идей и огромное количество попыток сделать бизнес. Но почти ни одну из них он так и не довел до ума. Тратил кучу времени и денег, регистрировал фирму – это можно сделать хоть за день, а потом все быстро бросал. Он мечтал открыть магазин или хотя бы палатку, потом брался за организацию кастинг-агентства. Но все в пустую! Вот разве что лавка по продаже кальянов все-таки открылась. Но проработала меньше недели… - Вы смотрите фильмы с его участием? Сейчас по ящику крутят сериал «Стройбатя» с участием Казакова? - «Стройбатю» не смотрю. Хотя раньше следила за Мишиным творчеством. Несколько дней назад мы разговаривали по телефону (я же говорю, что мы часто общаемся), так он меня спрашивал о впечатлениях по новому сериалу. И не поверил, что я не смотрела ни одного эпизода.