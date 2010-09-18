Жанна Фриске, Алена Свиридова и Марина Александрова с фотошопом и без (ФОТО)

Журнал OK! подготовил материал о том, как фотошоп на самом деле уродует наших звезд. Редакция опросила известных женщин об их отношении к улучшению внешности в глянце и опубликовала фотографии красавиц с фотошопом и без. Жанне Фриске с помощью фотошопа часто убирают легкие морщинки вокруг глаз, лишая лицо эмоциональности и выразительности. “Я всегда прошу ретушировать мои снимки по минимуму. И стараюсь работать с художниками, которые знают мое лицо, фигуру, понимают, с какого ракурса меня можно снимать и какой свет лучше поставить, - рассказывает певица. - Я не против, когда с помощью фотошопа убирают мелкие прыщики, шрамы, дефекты макияжа… Но не морщинки, нет. Иногда они передают характер лучше любых слов”. На фотографиях Алене Свиридовой разглаживают лицо, хотя у нее и так отсутствуют носогубные складки и поперечные морщинки. “Мне, например, уже не 18 лет и наличие морщин для меня - это естественно, - объясняет артистка. - Была у меня одна омерзительная история, когда мы с сыном снимались для какого-то детского журнала. Фотографию прислали на утверждение, она мне понравилась, а потом, когда вышел журнал, я увидела обработанный вариант… Отфотошопили не только меня, но и моего трехлетнего ребенка! И с обложки смотрели два каких-то монстра”. Юле Ковальчук на фотографиях часто меняют форму носа и губ. “Сейчас я абсолютно комфортно чувствую себя без макияжа и никогда не прошу сильно ретушировать фотографии. Обработка фотографий, на мой взгляд, необходимость для непрофессиональных фотографов, - говорит молодая певица. - Хороший умеет снять так, что фотошоп и не нужен. А вот когда снимают в спешке, когда фотографу важен не творческий процесс, а исключительно заработок, тогда без фотошопа никуда. Главное, чтобы дизайнер не имел амбиции пластического хирурга, - не изменял цвет кожи, форму груди, носа, не делал из меня другое существо. Со мной бывало и такое”. Авроре иногда убирают веснушки, хотя они делают ее лицо молодым и жизнерадостным. “К фотошопу отношусь напряженно - это ведь очень тонкая штука. Совсем недавно один “умелец” обработал мою фотографию так, что я себя не узнала: на меня смотрела калифорнийская миллионерша неопределенного возраста, но ей явно было за 50! Причем лицо абсолютно гладкое, полностью замазанное, но это удивительным образом прибавило лет! И получилась такая бабушка, которую жестко отфотошопили”. Телеведущая думает, что именно ей фотошоп абсолютно не нужен, потому что она достаточно тщательно следит за лицом и кожей. “Не скажу, что я фанат ухода, но я регулярно хожу к косметологу на чистки, делаю специальную зарядку для лица и массаж раз в два месяца - очень жесткий и глубокий, с помощью которого прорабатываются мышцы, создающие “каркас” лица”. Лицо Марины Александрвой в силу возраста не нуждается в фотошопе, однако ее фотографии часто обрабатывают так, что она кажется старше своих лет. “Я пока в том возрасте, когда предъявлять особые требования к обработке фотографий бессмысленно, рассуждает актриса. - Когда меня спрашивают про возраст, я обычно задумываюсь и отвечаю: “Двадцать пять… шесть… Ох, елки-палки!” И всегда даю себе меньше”. Фото: OK!, Дни.ру