Линдси Лохан не прошла тест на наркотики

Американская актриса Линдсей Лохан в своем микроблоге на Twitter призналась, что нарушила запрет суда на употребление алкоголя и наркотиков. «К сожалению, я действительно провалила недавний тест на алкоголь и наркотики», - сообщила актриса. «Я стараюсь преодолеть зависимость и ежедневно делаю шаги в этом направлении», - отметила Лохан. По ее словам, она готова предстать перед судом и «понести наказание». Американский суд установил для Лохан правила, согласно которым она должна сдавать анализы на наличие наркотиков в крови, а также посещать психотерапевта. Напомним, в августе американскую актрису Линдсей Лохан досрочно выписали из реабилитационного центра, где она проходила принудительный курс лечения от алкогольной зависимости. 6 июля 2010 года суд приговорил Линдсей Лохан к 90 дням тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока, который она получила в 2007 году за управление автомобилем в нетрезвом виде. 20 июля Лохан начала отбывать наказание в женской тюрьме в пригороде Лос-Анджелеса, однако спустя 14 дней ее отпустили. Причинами досрочного освобождения были названы переполненность тюрьмы и примерное поведение актрисы. После тюрьмы актрису направили на принудительное лечение.