Дрю Берримор снялась для «Harper’s Bazaar» (ФОТО)

Дрю Берримор приняла участие в шикарной фотосессии для журнала "Harper’s Bazaar". Облаченная в великолепные наряды от ведущих кутюрье мира, она продемонстрировала свою завораживающую красоту. Роскошные вечерние платья удивительно подошли актрисе, которая еще совсем недавно предпочитала джинсы и кеды. Однако и сейчас Дрю не прочь разрушить типичные представления о жизни звезд. - Я действительно могу целый день проваляться в постели, смотреть телевизор и есть макароны с сыром. Вчера вечером я смотрела какое-то реалити-шоу и поглощала макароны и чувствовала себя просто чудесно. И все это после того, как я щеголяла в блестящем платье Givenchy на светской тусовке. Также Берримор рассказала о своих отношениях с Джастином Лонгом, сыгравшим с ней в недавно вышедшей в кинотеатрах картине "На расстоянии любви". - Он потрясающий. Я люблю, уважаю его и восхищаюсь им, как никем другим. Время, проведенное вместе с ним, – это безумная радость.