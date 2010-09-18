Леди Гага выступила в защиту геев (ВИДЕО)

Леди Гага в своем микроблогге в Twitter разместила видео обращение к правительству Соединенных Штатов, в котором выступила с критикой законодательства, которое вынуждает служащих с нетрадиционной ориентацией жить в тайне. Цель выступления певицы – подействовать на 6 миллионов читателей ее Twitter и убедить американский Сенат отменить закон 1993-его года. С тех пор, - гововорит Гага, - 14 000 американцев были освобождены от службы в армии. У них отняли право благородно служить своей стране. И отправили домой, невзирая на то, насколько ценными кадрами они были для армии...». Какую реакцию вызовет обращение певицы пока неизвестно, однако эта новость сейчас активно обсуждается в Америке и возможно совсем скоро мы узнаем о новом кандидате в президенты США по имени Стефани Джоанн Анджелина Джерманотт.