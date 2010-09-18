Сергей Шнуров не собирается становиться отцом в третий раз

- Жизнь прекрасна и удивительна, - признался он корреспонденту «КП» во время озвучивания нового фильма «Борцу не больно», для которого он написал музыку и где играет одну из главных ролей. - Стагнации у меня нет, стабильности тоже, хотя о ней все мечтают. - Многие за вас порадовались, когда вы недавно женились? - Не все. Думаю, некоторый процент женщин должен был огорчиться. После свадьбы я в себе перемен не почувствовал. Свадьба - это праздник, который я себе позволяю раз в 17 лет. - И какой же праздник у вас по счету? - У меня второй! Но один раз за 17 лет можно себе такое позволить. В смысле - такую глупость. - Говорят, что вы скоро станете отцом в третий раз? - Правда?! Вообще-то пока не собирался. У меня есть двое детей от разных мам. Дочке Серафиме 17 лет. И сыну Аполлону десять лет.