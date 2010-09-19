ЧП: Сергея Лазарева выставили со сцены в Ростове-На-Дону

Сергей Лазарев поведал в своем блоге историю о том, как его выставили со сцены в Ростове-На-Дону. Певец возмущен тем, что администрация город сорвала его концерт на Дне города. Лазарев должен был петь определенное количество песен, но на середине его выступления на сцену вышла ведущая и объявила, что концерт закончен. На попытки Сергея возразить она никак не реагировала. Тогда его музыкантам отключили инструменты, и прогремел салют, который завершал День города. После салюта Лазарев попытался допеть оставшиеся пять песен (40 минут концерта) без музыки. Вся площадь горячо его поддержала. Но ему отключили микрофон. Представители городской администрации угрожали директору Сергея, и говорили, что если артист выйдет на сцену, то директор будет «харкать кровью». Зрители не расходились, но певец не мог работать с выключенным микрофоном. Сейчас он буквально раздавлен и «втоптан в грязь», потому что люди собрались послушать его песни, а с ними так обошлись, показав свое пренебрежение и Сергею Лазареву и собравшимся на площади горожанам. Анфиса Чехова посоветовала ему в следующий раз кидать таких хамов в оркестровую яму.