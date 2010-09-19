Глюкоза обеспокоена финансовым достатком

Несколько дней назад в интервью одному из авторитетных российских изданий известная певица Наталья Ионова рассказала о том, каким образом члены ее семьи относятся к деньгам. Давно известно, что популярная артистка уже давно не испытывает проблем с финансами. При этом дело тут совершенно не в ее профессиональной деятельности. Глюкоза замужем за успешным предпринимателем Александром Чистяковым, бизнес которого процветает даже во времена мирового финансового кризиса. Оказывается, что с недавних пор избыток денег в семье стал серьезно беспокоить гламурную блондинку. В своей беседе с представителями средств массовой информации Наташа рассказала, что в атмосфере финансового достатка очень трудно воспитать детей так, как хотелось бы. Сегодня в семье Ионовой и Чистякова только один ребенок, девочка по имени Лида. Однако супруги уже давно задумываются над рождением еще одного отпрыска, и, возможно, именно поэтому мать семейства стала задумываться о правильном воспитании детей в условиях финансового переизбытка. «Маленьким детям практически невозможно объяснить, что означает слово «нельзя», и то, что достижение некоторых целей дается с большим трудом. Ведь одно дело, когда человек покоряет какие-то вершины сам, а другое, когда он просто живет и лишь получает блага», - говорит Глюкоза. Артистка имеет большое желание, чтобы ее дети в будущем не стали «блондинками» и «мажорами», которые будут отказываться работать, и просто выйдут замуж или женятся на миллионах. Глюкоза также утверждает, что на сегодняшний день все члены ее семьи достаточно уважительно относятся к деньгам. А глава семейства любит даже говорить: «пусть лучше испортимся мы, чем продукты». Тем не менее, приятели супруга не хотят приглашать Наталью выступать на собственных корпоративах. Александра искренне удивляет такое поведение друзей: «Он им постоянно говорит, что это работа, которую я просто обожаю. И вообще, на корпоративных вечеринках мужа я могу появляться лишь тогда, когда приглашена в качестве артистки», - говорит Глюкоза.