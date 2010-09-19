Владимир Пресняков - экстрасенс

Известный отечественный поп-исполнитель Владимир Пресняков в своей недавней беседе с журналистами сделал достаточно шокирующее признание. Оказывается, он обладает экстрасенсорными способностями, и может легко и просто заглянуть в будущее. Поклонники Преснякова прекрасно осведомлены, что первой супругой артиста была небезызвестная Кристина Орбакайте. От брака с дочерью примадонны Владимир имеет сына Никиту, который, кстати сказать, является его единственным наследником. А совсем недавно выяснилось, что расставание с певицей было настолько тяжелым для Володи, что в его психике произошли кардинальные перемены, связанные главным образом с тем, что музыкант начал замечать в себе способности к ясновидению. Пресняков считает, что столь чудесный дар он приобрел после того, как пережил клиническую смерть, которая была следствием расставания артиста с Орбакайте. В то время их общему ребенку Никите было чуть более пяти лет, но, несмотря на это Кристина была неумолима в своем стремлении покинуть музыканта. Душа поэта, как говорится, не выдержала, а точнее его сердце, и с ним случился приступ клинической смерти, после которого Владимир обнаружил, что может заглядывать в будущее. С того времени, певец регулярно видит события, которые еще не произошли. Например, если разбивается зеркало, то за минуту до этого подобное видение приходит к Преснякову. Кроме этого, он иногда может предотвращать некоторые неприятности. Для этого Володе достаточно вспомнить о каких-то счастливых моментах из своей жизни.