Ани Лорак нашла способ, как избавиться от стресса (ФОТО)

Популярная украинская певица Ани Лорак призналась, что в основном живет в самолетах, поездах и авто. Ее ритму жизни городская квартира подходит, но в идеале артистка хотела бы проводить больше времени за городом. Чтобы воплотить давнюю мечту, вместе с мужем Муратом она затеяла «стройку века» - строительство загородного дома. Пока отдыхать душой и телом на природе у Каролины получается редко, поэтому певица снимает стресс с помощью пенных ванн, контрастного душа, музыки и книг. «Я очень люблю книги с психологическим и духовным подтекстом, где есть анализ – кто мы и каково наше место в этой жизни. Я могу долго говорить на эту тему. Если называть авторов, то это Анхель де Куатьэ, Паоло Коэльо, Владимир Мегре, Бернард Вербер», - рассказала Ани Лорак в интервью журналу MINI. «Так что есть жизнь, шоу-бизнес, съемки, интриги, а потом я открываю свои «волшебные книжки» на тему души и сердца и обретаю баланс», - поделилась Каролина.