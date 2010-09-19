Украинка Евгения Диордийчук снялась для Playboy (ФОТО)

19 сентября 2010, 15:37

Обложку российского журнала Playboy в сентябре украсила украинка Евгения Диордийчук. Как пишет издание, она начинала в Интернете, но потом попала в Playboy и стала моделью с мировым именем. Женей восхищался сам Хью Хефнер, ее фотосессиями любуются в Испании и США, на Британских островах и в России. PLAYBOY Женя, ты очень много снимаешься. После стольких лет в профессии ты все еще помнишь самую первую съемку? ЕВГЕНИЯ Конечно. Было очень страшно. Я тогда была еще девочка-мальчик. Никакой женственности. PLAYBOY С «ежиком»? ЕВГЕНИЯ Нет, волосы у меня были длинные, а вот повадки – пацанка, в общем. Грудь уже была третьего размера, но я ее всегда подтягивала, прятала. PLAYBOY Фотографий твоих мы видели очень много. Как ты думаешь, сколько их всего у тебя? ЕВГЕНИЯ Сказать очень сложно, но я думаю... Больше миллиона. Это если говорить об опубликованных. PLAYBOY Миллионерша! ЕВГЕНИЯ Все сессии, которые я делала, – все опубликованы. Не было ни одной съемки, которая бы куда-то не пошла, осталась «в столе». PLAYBOY Когда модели рассказывают о своей работе, обычно эти истории делятся на два типа. Первые выглядят сказками, в которых модель нежится на солнышке, попивая коктейль и делая все, что ей заблагорассудится, а вокруг бегают фотограф, съемочная группа и снимают, как ей хорошо и приятно. Вторые – жалобные подробности тяжелого модельного труда: работа по 10 часов на площадке, климатические сложности, физические нагрузки и так далее. А твоя история – какая она была бы? ЕВГЕНИЯ В моей истории были бы обе. Главное – что я очень люблю съемки, и для меня это потрясающий процесс. Но тяжелый вместе с тем. Ты пашешь. Обычно процесс длится 10-11 часов, но это для журнала. В журнале все четко. Если снимаешься для Интернета, там все несколько проще, нет конкретных постановок. Бывали моменты, когда я просто срывалась, даже плакала – потому что понимала, что все, больше не могу. PLAYBOY Да? Вот интересно, что может довести тебя до слез – на всех наших съемках ты вела себя очень стойко, несмотря на разные и довольно непростые ситуации. На последней ты принимала неудобные позы, сидела на жестком плетеном кресле и ничего никому не говорила. Когда же ты что-то говоришь? ЕВГЕНИЯ На самом деле, если фотографироваться для Интернета – я хозяйка положения. Я делаю там, что хочу. А когда снимаешься в PLAYBOY – там надо молчать. И идти к осуществлению мечты. PLAYBOY Ты что-то носишь в правой туфельке, что у тебя все сбывается? Или веришь в силу мысли? ЕВГЕНИЯ Верю в силу мысли. Мой настольный фильм – «Секрет». Включаешь этот фильм и понимаешь, что надо стараться – и все сбудется.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд Фото
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео Видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото Фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото Видео
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео Видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ Видео
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять