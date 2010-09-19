Украинка Евгения Диордийчук снялась для Playboy (ФОТО)

Обложку российского журнала Playboy в сентябре украсила украинка Евгения Диордийчук. Как пишет издание, она начинала в Интернете, но потом попала в Playboy и стала моделью с мировым именем. Женей восхищался сам Хью Хефнер, ее фотосессиями любуются в Испании и США, на Британских островах и в России. PLAYBOY Женя, ты очень много снимаешься. После стольких лет в профессии ты все еще помнишь самую первую съемку? ЕВГЕНИЯ Конечно. Было очень страшно. Я тогда была еще девочка-мальчик. Никакой женственности. PLAYBOY С «ежиком»? ЕВГЕНИЯ Нет, волосы у меня были длинные, а вот повадки – пацанка, в общем. Грудь уже была третьего размера, но я ее всегда подтягивала, прятала. PLAYBOY Фотографий твоих мы видели очень много. Как ты думаешь, сколько их всего у тебя? ЕВГЕНИЯ Сказать очень сложно, но я думаю... Больше миллиона. Это если говорить об опубликованных. PLAYBOY Миллионерша! ЕВГЕНИЯ Все сессии, которые я делала, – все опубликованы. Не было ни одной съемки, которая бы куда-то не пошла, осталась «в столе». PLAYBOY Когда модели рассказывают о своей работе, обычно эти истории делятся на два типа. Первые выглядят сказками, в которых модель нежится на солнышке, попивая коктейль и делая все, что ей заблагорассудится, а вокруг бегают фотограф, съемочная группа и снимают, как ей хорошо и приятно. Вторые – жалобные подробности тяжелого модельного труда: работа по 10 часов на площадке, климатические сложности, физические нагрузки и так далее. А твоя история – какая она была бы? ЕВГЕНИЯ В моей истории были бы обе. Главное – что я очень люблю съемки, и для меня это потрясающий процесс. Но тяжелый вместе с тем. Ты пашешь. Обычно процесс длится 10-11 часов, но это для журнала. В журнале все четко. Если снимаешься для Интернета, там все несколько проще, нет конкретных постановок. Бывали моменты, когда я просто срывалась, даже плакала – потому что понимала, что все, больше не могу. PLAYBOY Да? Вот интересно, что может довести тебя до слез – на всех наших съемках ты вела себя очень стойко, несмотря на разные и довольно непростые ситуации. На последней ты принимала неудобные позы, сидела на жестком плетеном кресле и ничего никому не говорила. Когда же ты что-то говоришь? ЕВГЕНИЯ На самом деле, если фотографироваться для Интернета – я хозяйка положения. Я делаю там, что хочу. А когда снимаешься в PLAYBOY – там надо молчать. И идти к осуществлению мечты. PLAYBOY Ты что-то носишь в правой туфельке, что у тебя все сбывается? Или веришь в силу мысли? ЕВГЕНИЯ Верю в силу мысли. Мой настольный фильм – «Секрет». Включаешь этот фильм и понимаешь, что надо стараться – и все сбудется.