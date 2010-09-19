Ева Польна дебютировала как режиссер

Ева Польна закончила работу над своим новым клипом на песню «Не расставаясь». В сюжете видео очередная несчастная любовь. Главную роль в клипе сыграла сама певица. Узнав о том, что возлюбленный предал ее, изменив с другой, девушка принимает нелегкое решение - убить разлучницу. В финале клипа главная героиня воплощает свой замысел. Для самой Евы этот клип стал особенным, так как она вступила не только автором сценария, а и впервые стала режиссером видео. Ева Польна рассказала о том, что во время съемок видео возникло много непредвиденных ситуаций, но, не смотря на все неприятности в настоящий момент клип уже полностью готов. Певица рада, что работа над видео закончена и выразила надежду на то, что он будет по достоинству оценен зрителем.