Сьюзан Бойл - трижды рекордсмен Книги Гиннесса

Шотландская домохозяйка Сьюзан Бойл, которая обрела мировую известность после участие в конкурсе "Британия ищет таланты", удостоилась попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Имя певицы упоминается сразу в трех категориях. В прошлом году, когда в продажу вышел первый альбом Сьюзан Бойл Dreamed a Dream, ее имя оказалось на первых строчках хит-парадов. Пластинка признана представителями книги рекордов самой продаваемой в истории для британской женщины-исполнителя, а также самым успешным дебютом. Кроме того, Бойл стала самой старшей исполнительницей, чей первый альбом смог возглавить рейтинги продаж. Как призналась 48-летняя певица, она еще в детстве мечтала увидеть свое имя в Книге рекордов Гиннесса. Напомним, всего за год никому не известная шотландская домохозяйка дважды дала повод для всемирных сенсаций - сначала триумфально выступив в шоу "Британия ищет таланты", а потом проиграв в нем.