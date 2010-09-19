Виктория Дайнеко попала под нож

Популярная певица госпитализирована на неделю - ей вырезали аппендицит. Самую голосистую подопечную Игоря Матвиенко Викторию Дайнеко прооперировали в одной из московских больниц. Как стало известно Life News, 23-летней победительнице пятой «Фабрики звезд» удалили аппендицит. Жизнерадостной Вике стало плохо три дня назад - тогда юная артистка, которая всегда признается, что любит вкусно покушать, списала все на возможную несвежесть чего-то из съеденного. После нескольких таблеток боль ушла, но вскоре вернулась - да такая нестерпимая, что пилюли уже не спасали. После концерта в Сокольниках, в котором Дайнеко участвовала в субботу, певица решила не спорить с организмом и отправилась в больницу. После осмотра врачи сообщили уставшей воевать с дикой болью звезде, что потребуется операция. - Вчера ночью мне сделали операцию, сейчас прихожу в себя, - рассказала Виктория. - Надеюсь скоро вернусь к жизни. Через 12 часов после операции я встала и пошла - правда, пошатываясь. Теперь у меня три дырки в животе. Лежу в палате под капельницей, меня окружили военные мальчики, веселят!