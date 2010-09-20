«ZZ Top» готовят новый диск

Колоритные ветераны-бородачи рок-сцены из «ZZ Top» основательно занялись записью своего нового студийного диска.Продюсированием этой первой за семь лет работы легендарной рок-формации занялся не менее бородатый и настолько же легендарный продюсер Рик Рубин. По причине исключительной занятости последнего прочими горящими и требующими к себе пристального внимания проектами вся деятельность по записи диска «ZZ Top» растянулась на два долгих года: так как музыканты заговорили о нем впервые еще в 2008-м году. Следует напомнить, что за это время Рубин успел поработать с «Metallica» и «Linkin Park», «Weezer» и «Gogol Bordello», «Gossip» и Нилом Даймондом. Дата выхода и окончательное название новой работы «ZZ Top» держатся пока что в секрете и не разглашаются журналистам. Предполагают, что эта пластинка должна знаменовать собой возврат команды к традиционному тяжелому блюз-року «досинтезаторной» еще эпохи. Последним на данный момент релизом в студийной дискографии коллектива «ZZ Top» стал диск «Mescalero», датируемый далеким 2003-м годом.