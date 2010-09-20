Экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова сняла свой первый клип

Экс-участница «ВИА Гры» Татьяна Котова, которую в марте в трио заменила другая блондинка-«фабрикантка» Ева Бушмина, на днях сняла свой первый сольный клип на песню «Он». Видео получилось весьма агрессивным: режиссер Алан Бадоев заставлял Котову, на которой было откровенное красное платье, дубль за дублем истязать подвешенную к потолку боксерскую грушу, что та послушно и делала. А в перерыве рассказала нам, почему ушла из «ВИА Гры». «Мне хотелось развиваться дальше, но у нас были конфликты внутри группы, — говорит Татьяна. — Больше всего мы не сходились с Альбиной Джанабаевой. Мы совершенно разные люди, поэтому часто вспыхивали ссоры. С Надеждой Мейхер мы все же лучше понимали друг друга». Настоящим шоком для Котовой был ее контракт, подписанный перед вступлением в ряды «ВИА Гры»: «Контракт, который я подписывала, был напечатан на украинском, а я тогда еще не знала язык. Но я все равно подписала, потому что очень хотела попасть в эту группу. Но когда пункты договора мне перевели на русский... Например, в одном из них предусматривались штрафы... за посещение клубов и дискотек. Но что касается меня, то я никогда не была оштрафована!». А вот гонорары Татьяну в принципе устраивали, тем более, что, по словам певицы, зарплату там повышали по принципу «чем больше работаешь над собой», а именно над внешностью, вокалом: «На гонорары в «ВИА Гре» я купила себе корейский автомобиль Rexton (джип в пределах $30 тысяч. — Авт.) и оплачивала квартиру, которую взяла в кредит».