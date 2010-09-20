В Киеве Рыбак получил каравай на 20 кг и подушку

Вчера в Киев опять приехал норвежский красавчик – Александр Рыбак (24 года). В последнее время он так часто бывал в Украине, что уже никого не удивляет. На этот раз в аэропорту его встречали 42 юные девушки с национальными венками на головах. Они выстроились вдоль коридора, по которому шел Саша. Как только он появился, сразу же раздался женский визг! Красотки бросились к Рыбаку и вручили ему огромный каравай, весом более 20 кг и алую подушку, обшитую белыми рюшами с надписью «Александр». Певец сделал вид, что рад такому презенту и, улыбаясь, понес ее собой в интернет-кафе. Ему надо было срочно проверить почту. Усевшись перед компьютером, Рыбак положил подарок на пол, а сам начал тщательно искать что-то в поисковой системе. Найдя необходимое в интернете, Александр отправился обедать в один из столичных ресторанов. К слову, свой гардероб Рыбак, похоже, не меняет. Он уже третий раз приезжает к нам в одной и той же кофте, которую еще в позапрошлый приезд купил в киевском бутике.