Кристина Хендрикс - озвучит мультфильм про Супермена

Подругу главного героя, в мультфильме "All Star Superman", Лоис Лэйн озвучит Кристина Хендрикс. Мультфильм основан на одноименном комиксе DC Comics, сообщается в блоге Heatvision. "All Star Superman" - серия графических новелл о Супермене, публиковавшаяся в период с 2005 по 2008 год. Согласно ее сюжету, главный герой Кларк Кент получает дозу радиации, спасая группу ученых, проводивших исследования у Солнца. В результате у него появляются новые сверхспособности, однако выясняется, что жить ему осталось не более года. Это обстоятельство заставляет Кента признаться Лоис Лэйн, что именно он и является Суперменом. Супермен в мультфильме будет разговаривать голосом Джеймса Дентона. Лекса Лютора, основного антагониста, озвучит Энтони ЛаПалья. Сценарий напишет Дуэйн Макдаффи, ранее работавший над сериалом "Лига справедливости". Отметим, что Кристина Хендрикс в апреле 2010 года получила звание самой красивой женщины планеты по версии журнала Esquire. Широкую известность актриса получила благодаря роли в сериале "Безумцы" (Mad Men). Хендрикс также снималась в "Скорой помощи", "Светлячке" и других сериалах.