Фильм «Король говорит» получил приз

Фильм "Король говорит!" (The King's Speech) получил в Торонто приз зрительских симпатий. Картина режиссера Тома Хупера рассказывает историю восхождения на трон Георга VI в исполнении Колина Ферта, который становится королем после отречения от престола Эдуарда VIII 10 декабря 1936 года. Эдуард, напомним, отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Сюжет строится вокруг Георга и его логопеда Лайонела Лоуга. При Георге VI Великобритания прошла Вторую мировую войну, а также преобразование Британской империи в содружество. Среди других призеров фестиваля картина "Красивый мальчик", получившая приз Международной федерации кинопрессы в категории "Открытие" (Discovery), а также французский фильм "Безумная любовь" (L'Amour Fou) удостоившися признания критиков в категории "Специальные показы" (Special Presentations). Примечательно, что на фестивале в Торонто, который является одним из крупнейших в Северной Америке, отсутствует основная конкурсная программа. Вместе с тем, фестиваль известен как крупный кинорынок, на котором американские дистрибьюторы приобретают картины со всего мира. Самыми крупными сделками в этом году стали покупка прав на показ "Игр страсти" с Микки Рурком и Меган Фокс в главных ролях компанией Image Entertainment, а также "Начинающих" с Эваном Макгрегором компанией Focus Features. Точная сумма первой сделки не разглашается, а покупка прав на "Начинающих" обошлась в 2 миллиона долларов.