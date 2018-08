Борат переквалифицируется в Фредди Меркьюри

Cкоро выйдет новый фильм, посвященный жизни Фредди Меркьюри. Роль иизвесного музыканта исполнит Саша Барон Коэн .Об этом сообщает издание Deadline. Название нового проекта, съемки которого начнутся в 2011 году, а также детали сюжета пока не сообщается. Известно, что в центре истории будет жизнь и творчество Меркьюри, а также группы Queen, до середины 80-х годов прошлого века (знаменитого концерта Live Aid, в частности). Продюсированием проекта займется Грэм Кинг (обладатель "Оскара" за лучший фильм 2007 года "Отступников" Мартина Скорсезе), а производством - компания GK Films. Сценарий напишет Питер Морган, работавший над такими фильмами как "Последний король Шотландии" и "Потустороннее". Сообщается, что в картине прозвучат такие хиты Queen как Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions , Another One Bites The Dust и You’re My Best Friend. Будет ли Коэн сам исполнять песни или авторы картины воспользуются записями Меркьюри - не сообщается. Фредди Меркьюри (урожденный Фарух Булсара) родился в Занзибаре 5 сентября 1946 года. В 1964 году перебрался в Лондон, а в конце 60-х годов стал вокалистом Queen. В 1986 году появились слухи о том, что музыкант болен СПИДом. Меркьюри публично подтвердил их только 23 ноября 1991 года. На следующий день он скончался. фото focus.ua