Оззи Осборн отменил концерт

Оззи Осборн, екс вокалист Black Sabbath был вынужден отменить свой сольный концерт в Германии из-за травмы спины, сообщает издание MusicRadar. 16 сентября в рамках тура в поддержку своего нового альбома "Scream"61-летний музыкант должен быть выступить в немецком Оберхаузене. Ранее певец презентовал эту программу в Москве и Санкт-Петербурге. По словам барабанщика сопровождающей Осборна группы Томми Клюфетоса, последние две-три недели "принца тьмы" одолевали боли в спине, а накануне концерта в Германии они стали совсем невыносимыми, и врачи рекомендовали певцу передохнуть пару-тройку дней. На какую дату будет перенесено выступление в Оберхаузене, пока неизвестно. Между тем на 18 сентября у Оззи Осборна уже запланирован концерт в Лондоне в зале O2 Arena. Будет ли оно тоже отменено, не сообщается.