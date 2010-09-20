Кинг-Конг жив!!!

15 сентября Компания Global Creatures официально объявила о запуске нового бродвейского мюзикла "King Kong - Live on Stage", как сообщает официальный сайт проекта. Мюзикл планируется выпустить на Бродвее в 2013 году. Продюсером мюзикла стала Кармен Павлович (Carmen Pavlovic), режиссером - Дэниэл Крамер (Daniel Kramer), сценарий писал Крэйг Лукас (Craig Lucas). За музыкальную часть спектакля отвечает композитор Мариус де Врис (Marius de Vries), работавший, в частности, над саундтреком к фильму База Лурманна "Ромео + Джульетта". Создатели мюзикла уже опробовали робота, высотой 23 фута (около семи метров), который будет изображать Кинг-Конга. Работа над ним велась более шести недель. В данный момент идет доработка сценария и аранжировок - певцам и танцорам на сцене будет аккомпанировать живой оркестр. По словам Павлович, сам Кинг-Конг петь не будет, однако "в этой истории предостаточно моментов, которые можно обыграть с помощью музыки". Павлович также рассказала, что к работе над мюзиклом были привлечены наследники Мериана Купера (Merian C. Cooper) - режиссера самого первого фильма о Кинг-Конге, выпущенного в 1933 году.