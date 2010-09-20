Клип для Джамалы снимет голливудский режиссер

Голливудский режиссер Чарли Стэдлер снимет клип для украинской певицы Джамалы. Стэдлер известный по своей картине Дохлая рыба с Гарри Олдмэном в главной роли. Оператором станет знаменитый Фрейзер Таггерт, который снимал такие голливудские блокбастеры, как Троя, Код да Винчи, Сокровища нации, Человек-волк и др. Бюджет клипа составит $110 000,как сообщает пресс-служба Джамалы. Съемки клипа на песню It’s Me Jamala состоятся 20-21 сентября 2010 года и будут проходить на двух локациях - первый день в одном из киевских клубов и в здании Национальной Телекомпании Украины. Специально для съемок видео построены масштабные декорации концертного зала и телевизионной студии 60-х годов. По сценарию, Джамала стремительно врывается на сцену во время прямого эфира ТВ-программы и своим выступлением меняет ход шоу. Несмотря на все попытки остановить ее, певица исполняет песню, перемещаясь с одной площадки на другую. А завершает свою композицию уже на собственном концерте перед многотысячной аудиторией. Клип It’s Me Jamala появится в эфире музыкальных каналов в середине октября. Он станет третьим видео певицы после You’re Made Of Love и History Repeating. Все три композиции войдут в дебютный альбом, над которым Джамала работает вместе с известным украинским музыкантом и саундпродюсером The Maneken (Евгений Филатов). Большая часть песен на альбоме - авторские композиции певицы. Напоминаем, что Джамала вошла в шорт-лист украинских полуфиналистов Евровидения-2011. 3 октября в прямом эфире Первого Национального телеканала певица представит свою новую композицию, которую она подготовила специально для конкурса. фото domik.net