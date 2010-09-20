Пэрис Хилтон получила условный срок за хранение наркотиков

Светская львица будет в течение года находиться под надзором службы пробации, но избежит судимости. Наказание также включает 200 часов общественных работ и штраф в размере 2 тысяч долларов. Кроме того, Хилтон обязали пройти курс лечения от наркотической зависимости. Пэрис удалось избежать реального тюремного срока благодаря сделке со следствием. Наследница гостиничной империи признала себя виновной в хранении наркотиков и воспрепятствовании действиям сотрудника полиции. Дело рассматривал окружной суд Лас-Вегаса. Напомним, Пэрис Хилтон была задержана в Лас-Вегасе 27 августа. Полицейские остановили машину, за рулем которой находился ее друг Сай Уэйтс, когда почувствовали запах марихуаны, доносившийся из автомобиля. У Хилтон обнаружили 0,8 грамма кокаина - пакетик выпал из ее сумочки. Поначалу Пэрис утверждала, что это не ее наркотики, однако позднее согласилась на сделку со следствием. Другу Пэрис Хилтон обвинения предъявлены не были. news4k.com