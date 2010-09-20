Обитель зла-4 на четвертом месте по кассовым сборам в мировом прокате

Художественный фильм «Обитель зла-4: Жизнь после смерти» занял четвертое место по кассовым сборам. Картина смогла заработать 10,1 млн долл. Лидером проката по итогам выходных 17-19 сентября стал боевик «Город воров» Бена Аффлека. Он собрал в североамериканских кинотеатрах 23,8 млн долл. На втором месте по итогам прошедших выходных - школьная комедия «Легкомысленная» с 18,2 млн долл. Третье занимает картина Найта Шьямалана «Дьявол», которая собрала 12,6 млн долл. Стоит отметить, по предварительным подсчетам, фильм «Обитель зла-4» собрал в России и странах СНГ $7 млн и стал лидером проката.