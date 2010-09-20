«Пара Нормальных» отбивают атаку клонов

В провинциальных украинских городах завелись самозванцы, выдающие себя за «Пара Нормальных». Во время подготовки к первому туру-презентации нового состава группы «Пара Нормальных», менеджеры коллектива столкнулись с неожиданной проблемой: оказывается, в некоторых городах «совсем недавно уже были концерты» группы! Как оказалось, некие ушлые артисты, воспользовавшись недавней волной слухов по поводу смены состава «Пара Нормальных», выдают себя за популярный коллектив и надувают недоумевающих слушателей. Преступники пользуются «сменой состава» в рядах команды Пара Нормальных и хорошим гримом, макияжем. И дают концерты от имени популярного коллектива, нарушая сразу несколько серьезных законов, касающихся авторских прав. В качестве предостережения менеджмент группы, агентство «Catapult music», советует проверять предлагаемый концерт по трек-листу хитов группы на официальном сайте www.2normal.net, просить артистов предоставить договор об авторских правах на эти песни и документы на зарегистрированный товарный знак «Пара Нормальных». В свою очередь менеджмент Catapult Music будет проверять все возможные концерты, где будут появляться двойники и судиться с организаторами, которые допускают выступления с использованием песен группы. Тем не менее, совсем скоро, 25 сентября, у настоящих «Пара Нормальных» начнется первый тур-позитив под названием «Улыбнись!», в ходе которого Анна Добрыднева и Артем Мех объедут с концертами 12 украинских городов, а также несколько мегаполисов стран СНГ. В ходе этого тура «Пара Нормальных» предстанет перед поклонниками в новом составе и представит вниманию слушателей новые версии любимых хитов группы. Расписание концертного тура станет известно в ближайшее время, поэтому следите за новостями, ждите «Пара Нормальных» в гости и остерегайтесь подделок!