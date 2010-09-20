Траволта признался в любви Опре Уинфри

Опра Уинфри открыла 25-й прощальный сезон своего знаменитого шоу. Но открыла не просто так, а оригинальным образом, хотя гостем студии и стал в 11-й раз известный телевизионный актер. Опра пригласила на сцену Джона Траволту - одного из своих самых любимых гостей. Да не просто пригласила, Опра и Джон исполнили очень эмоционально танец. Звезды телевидения явно наслаждались общением и нежно обнимались. «Как и 25 лет назад, ты заставляешь мое сердце учащенно биться!» - с восторгом произнес известный актер. Также Траволта назвал Опру королевой и сказал, что ему посчастливилось быть частью ее жизни.