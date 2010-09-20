Анна Седокова не желает встречаться с экс-коллегами из «Виа Гры»

Певица Анна Седокова не будет принимать участие в тех или иных мероприятиях, посвященных десятилетию группы «ВИА ГРА». В Национальном дворце «Украина» состоится концерт, на котором соберутся все бывшие участницы этого культового коллектива. Все, кроме Анны Седоковой: “Я люблю эту часть моей жизни, но она не имеет ничего общего ни с моим настоящим , ни с настоящим этой группы сейчас. Это не скандал. Просто не хочу трогать хрупкое прошлое грязными руками.” Анна настолько тверда в своем решении, что отказала самому Андрею Малахову.