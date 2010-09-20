Линдси Лохан нарушила запрет суда

Американская актриса Линдсей Лохан нарушила запрет суда на употребление алкоголя и наркотиков.В этом она призналась в своем микроблоге на Twitter, как сообщает Би-би-си. "К сожалению, я действительно провалила недавний тест на алкоголь и наркотики", - сообщила Лохан. "Я стараюсь преодолеть зависимость и ежедневно делаю шаги в этом направлении", - отметила актриса. По ее словам, Линдси готова предстать перед судом и "понести наказание". Американский суд установил для Лохан правила, согласно которым она должна сдавать анализы на наличие наркотиков в крови, а также посещать психотерапевта.