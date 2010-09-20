Кэти Перри отомстила бывшему парню

Недавно Кэти Перри выступала перед бывшими и настоящими студентами Dos Pueblos High School в Санта-Барбаре. Внезапно в толпе она заметила своего бывшего одноклассника Шейна Лопеса. 25-летняя певица не растерялась и воспользовалась возможностью отомстить парню, который когда-то отверг ее. В перерыве между песнями Кэти спросила: "Шайн Лопес, это ты? Ты был самым популярным парнем в моем классе, но никогда не ходил на свидания со мной. Ты всегда выбирал Аманду Вэйн. О, ты сделал правильный выбор. Правда, милый? Следующую песню я хочу посвятить Шайну Лопесу". И она исполнила песню "Ur So Gay". фото tiger-news.info