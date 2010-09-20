Дима Билан и Noize MC претенденты на премию европейского MTV

Телеканалом «MTV Россия» оглашены претенденты на звание «Лучшего российского артиста». Они будут представителями России на музыкальной премии MTV EMA 2010 года. На награду выдвинуты Дима Билан с песней «Safety», Noize MC с треком «Мизантроп-рэп», группа Serebro с композицией «Не время», Тимати («Сколько стоит любовь») и A'Studio ("Урбан"). Голосование за лучшего российского музыканта стартует 20 сентября на сайте премии и продлится до 14 октября. Победитель номинации поборется за звание «Лучшего европейского артиста». Церемония вручения наград MTV EMA состоится в Мадриде 7 ноября. Фаворитом грядущей премии стала американская поп-певица Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта). Она претендует на победу в пяти категориях: «Лучшая песня» («Bad Romance»), «Лучшая певица», «Лучший поп-исполнитель», «Лучший концертный исполнитель» и «Лучший видеоклип» («Telephone»). Ранее певица уже получила восемь премий MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе. Стольких же номинаций, как и у Леди Гаги, удостоилась поп-исполнительница Кэти Перри, в том числе она представлена в категориях «Лучшая песня» и «Лучшее видео» («California Gurls»). Четыре номинации получил рэпер Эминем. В числе прочего он поборется за звание «Лучшего певца» с Энрике Иглесиасом, Джастином Бибером, Канье Уэстом и Ашером. В номинации «Лучший хип-хоп исполнитель» Эминему будут противостоять Канье Уэст, Лил Уэйн, Снуп Догг и Ти Ай. На звание «Лучшей певицы» помимо Леди Гаги и Кэти Перри претендуют Майли Сайрус, Рианна и Шакира. За премию «Лучший рок-исполнитель» на MTV EMA поборются Оззи Осборн, группы Kings of Leon, Linkin Park, Muse и Thirty Seconds to Mars. В номинации «Лучший альтернативный исполнитель» представлены Arcade Fire, Gorillaz, Gossip, Paramore и Vampire Weekend. фото segodnya.ua