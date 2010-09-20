Гарри Поттер пошел к психологу

Актеру Дэниелу Рэдклиффу потребовалась работа с профессиональным психологом. И всё для того, чтобы лучше вжиться в роль юриста Артура Киппа, главного героя ленты «Женщина в черном» (The Woman in Black), сообщает Contactmusic. Психолог, который специализируется на работе с клиентами, потерявшими близких, должен помочь Рэдклиффу лучше прочувствовать характер Артура Киппа. Картина «Женщина в черном» основана на одноименном романе английской писательницы Сьюзан Хилл. Согласно сюжету, Артур Кипп приезжает в окруженное болотами поместье и выясняет, что там проживает мстительный дух женщины, умершей много лет назад. В конце романа по вине призрака главный герой теряет ребенка и жену. Сценарий к фильму «Женщина в черном» написала Джейн Голдман, ранее принимавшая участие в работе над картинами «Пипец» и «Звездная пыль». Картина выйдет в прокат в 2011 году. Напомним, что в середине ноября в прокат выйдет фильм «Гарри Поттер и Дары смерти», в котором Рэдклифф также исполняет главную роль. Лента является экранизацией последней из серии книг Джоан Роулинг. Создатели картины решили поделить все события романа на две серии. Вторая часть «Даров смерти» выйдет на экраны в июле 2011 года.