Голые модели на подиуме в Лондоне

17 сентября стартовала Лондонская Неделя моды. Во время мероприятия свои работы покажут более 60 дизайнеров - как начинающих, так и известных. Один из учасников, стилист и дизайнер 24-летний Чарли Ле Минду отправил на подиум обнаженных моделей. Девушки, которые представляли его новую коллекцию модельера, вышли на подиум лишь в туфлях на высокой платформе и в шляпках, на дизайне которых и специализируется Ле Минду. Необычный показ состоялся в воскресенье, 19 сентября. Для Ле Минду, дебютировавшего в качестве модельера чуть более года назад, «голый» показ стал не первым скандальным модным мероприятием. Так, недавно он представил коллекцию шляп, выполненных из тушек крыс и мышей. Комментируя выбор материалов для производства шляпок, Ле Минду отметил, что предпочитает «творить из животных прекрасное, а не отдавать их на съедение змеям». Чарли Ле Минду родился во Франции, но теперь живет и работает в Великобритании. Прежде он занимался исключительно дизайном причесок, однако позднее переключился на создание одежды и аксессуаров. Среди его клиентов значится певица Леди Гага, известная своей любовью к экстравагантным нарядам и прическам.