Cын Дэвида Бекхэма будет дизайнером

Восьмилетний сын английского футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, Ромео, решил стать дизайнером. Мальчик уже занялся разработкой собственной линии детских солнечных очков. Модный лейбл Ромео Бекхэма будет носить название RB. Ромео уже давно упрашивал родителей разрешить ему заниматься модой, и наконец футболист и бывшая участница поп-группы Spice Girls все-таки дали добро на то, что бы мальчик начал карьеру дизайнера. Будут ли родители помогать сыну разрабатывать дизайн очков, не известно. Линзы солнечных очков под маркой RB будут задерживать ультрафиолет с помощью специальных UV-фильтров, что сделает их безопасными для ношения. Как скоро очки от Ромео Бекхэма поступят в продажу, пока не сообщается. Сын Дэвида и Виктории Бекхэмов - не единственный ребенок знаменитостей, увлекающийся модой. Так, например, дизайном детской одежды совместно с родителями занимаются дочь Тома Круза и Кэти Холмс, 4-летняя Сури, а также дочь супермодели Хайди Клум, 6-летняя Лени.