В Україну їдуть фаворити Жана Поля Готьє

Їм аплодують стоячи у Великобританії, Франції, Італіїї, США, Макао, і, навіть, на Таїті. Оцінити талант всесвітньовідомого мім-театру тепер буде можливість і в української публіки. З єдиним візитом «Лицедії» відвідають МЦКМ «Жовтневий палац», 3 жовтня з виставою "Сїм’янюки". "Сїм’янюки"- абсурдна та, одночасно, достовірна історія з життя звичайної сімї, яка складається з тата, мами, чотирьох дітей, та п’ятого на підході, - народилася зі студентських замальовок при студії «Лицедіїв» у Пітері. Історія підкорення Авіньйону переказує: "Сїм’янюків"- грали у театрі «Чорний дуб» у недоторканний для французів час – обідній. Після 4-ї вистави почалися аншлаги, а після 12-ї у театрі з’явився анонс: «На виставу до кінця фестивалю усі квитки розпродані». Після одного з шоу, дизайнер Жан-Поль Готьє пообіцяв: "Приїдете в Париж – я буду вашим прес-аташе і приведу пів-Парижа на виставу". "Лицедії" не люблять, коли їх ім’я порівнюють зі Славою Полуніним, хоча й називають його своїм батьком. Нове покоління акторів не має точок дотику з найвідомішим у світі російським клоуном. Проте, вистава "Сїм’янюки" – чи не перший, рівний за настроєм гумору конкурент «Ніжному шоу». Сюжет захоплює тільки-но відкривається завіса… Синочок вештається з пилою, якою за будь-якої зручної нагоди намагається щось підпилити, наприклад… руки сестрам. Чи наймолодша, яка вправно відриває лялькам голови та товче їх кришкою піаніно. Вагітна уже п’ятим розбійником мама весь час фліртує з незнайомцями та стереже чоловіка, який ось-ось втече з божевільної сімейки, де не має змоги проявитися як справжній чоловік та строгий батько. Сім’я очкариків протягом півтори години доводить, що шість чобіт – на справді чудова пара взуття. Для ефекту присутності, глядачів один раз поливають водою, за іншим – цілують та б’ють подушками.