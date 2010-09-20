Принц Уильям - летчик-спасатель

Старший сын покойной Леди Дианы, принц Уильям окончил полуторагодичный тренировочный курс управления спасательным вертолетом. Последняя стадия обучения Уильяма стоила королевской семье около полутора миллионов долларов. Она включала в себя 50 часов тренировок на авиасимуляторе и 70 часов реальных полетов. Получивший диплом Королевских ВВС (Royal Air Force) принц вскоре должен приступить к служебным полетам на спасательном вертолете Westland WS-61 Sea King. В Великобритании служба в армии есть традиционной обязанностью для членов королевской семьи мужского пола. Однако в отличие от своего брата Гарри, проходившего службу в Афганистане, принц Уильям не будет допущен до участия в боевых действиях, так как является наследником престола. Наследный принц стал пилотом Королевских ВВС 11 апреля 2008 года, когда ему было присвоено первое летное звание. Принц Уильям получил «крылышки» из рук своего отца принца Чарльза.