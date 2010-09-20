Курица-художница и её фейерверки

Рисунок, который создала курица по кличке Саймон, выставили на онлайн-аукцион eBay. Работа выполнена птицей акриловыми красками на черном листе бумаге. Рисунок оценивается в 535 долларов, однако торги пока не закрыты - аукцион завершится только 25 сентября. Саймон - самка, но носит «мужскую» кличку. Она «написала» картину под называнием «Фейерверки», используя желтый, оранжевый и красный цвета. Свою «подпись» - отпечаток лапы в углу работы - курица поставила синей краской. Деньги, вырученные от продажи рисунка, будут переданы на строительство новой детской площадки в городе Мэрримек, штат Нью-Гэмпшир. По словам хозяйки Саймон, Уэнди Томас, «Фейерверки» стали дебютным рисунком Саймон, однако на этом курица не остановится и продолжит заниматься живописью. К Рождеству она создаст сразу несколько новых работ. Саймон, которая, как утверждает ее хозяйка, очень общительна и любит, когда ее обнимают, живет в хозяйстве Уэнди Томас в городе Мэрримек вместе с 33 другими курами. Соседки Саймон по курятнику не занимаются живописью.