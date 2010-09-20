Не «хороните» Плющенко

Тренер российского фигуриста Евгения Плющенко Алексей Мишин сказал, что его подопечного "нельзя хоронить".Плющенко тренируется и готовит новую программу. Мишин выразил уверенность, что Плющенко удастся добиться отмены дисквалификации и вернуться в спорт. По словам тренера, Международному союзу конькобежцев (ISU) нужен Плющенко, но и сам фигурист нужен ISU. Мишин считает, что "грех" Плющенко не будет наказан пожизненной дисквалификацией. Тренер подчеркнул, что его подопечный пока не решил, пропустит ли он предстоящий сезон. Летом 2010 года Евгений Плющенко был отстранен от участия в соревнованиях, проводящихся под эгидой ISU. Причиной дисквалификации стало том, что Плющенко весной 2010 года участвовал в коммерческих ледовых шоу, хотя незадолго до этого он отказался от участия в чемпионате мира, сославшись на травму. В начале сентября сообщалось, что Плющенко обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) и в Федерацию фигурного катания России (ФФКР) с просьбой отменить дисквалификацию и восстановить его в статусе любителя.