Сьюзан Бойл трехразовая рекордсменка Гиннесса

Шотландская певица Сьюзан Бойл попала в Книгу рекордов Гиннесса сразу в трех категориях. Она прославилась на весь мир после участия в реалити-шоу Britain's Got Talent (Британия ищет таланты). Самым популярным видео 2009 года на YouTube стала запись выступления Сьюзан Бойл в Britain’s Got Talent Ее дебютный альбом I Dreamed a Dream, вышедший в ноябре 2009 году, стал самым продаваемым в истории для британской женщины-исполнителя, а также самым успешным дебютом. А так же 48-летняя Бойл признана самой старшей исполнительницей, чей дебютный альбом сумел занять первые строчки списков продаж. "Я даже не мечтала, что когда-либо сама окажусь в Книге рекордов Гиннесса", - цитирует слова певицы Би-би-си. За первую неделю продаж в прошлом году было продано 411 тысяч 820 копий пластинки. В апреле 2010 года Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) признала этот диск самым продаваемым альбомом 2009 года. Второй альбом Бойл будет называться The Gift. Его релиз назначен на ноябрь 2010 года.