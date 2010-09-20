Деды Морозы в Рио

В Рио-де-Жанейро открылись курсы обучения ремеслу Дедов Морозов. В Бразилии рождественские каникулы приходятся на разгар тропического лета. Тем не менее, в праздничных декорациях присутствует «зимняя» атрибутика. На улицах бразильских городов в 30-градусную жару, помимо одетого в теплый халат бородатого дедушки с мешком подарков, можно увидеть рождественские елки, кукольных оленей, запряженных в сани, и искусственный снег. По данным дирекции школы Дедов Морозов, каждый год эта «профессия» становится к Рождеству одной из самых доходных. Так, в высокий сезон ряженые могут зарабатывать до 200 бразильских реалов (116 долларов) за один час работы. Минимальный возраст кандидатов на работу Деда Мороза - 50 лет. Еще одно обязательное условие - собственная борода! В программу обучения входят актерское мастерство, уроки дикции и музыки и навыки импровизации.