Сергей Лазарев флиртует с Фриске

Сергей Лазарев откровенно флиртует с одной из самых ярких женщин российской сцены Жанной Фриске, при отсутствии своей пассии Леры Кудрявцевой, отношения с которой в последнее время стали заметно прохладнее. Уже не в первый раз артисты, которые, по результатам социологического опроса, названы самыми любимыми российской публикой певцами, были замечены мило хихикающими и перешептывающимися, будто их связывает некая общая тайна. Близкие друзья 27-летнего артиста рассказали Life Showbiz: «Сережа не упускает возможности подколоть Жанну. Знаете, как в детском саду мальчики дергают девочек за косички, так же и Лазарев постоянно задевает Фриске». Но подобные заигрывания со стороны привлекательного молодого человека явно приходятся Жанне по душе. Она в том же духе реагирует на подколы Лазарева и чувствует себя рядом с Сережей 20-летней девочкой. - Когда Сережа рядом, Жанна будто преображается. Никто не может заставить ее так от души смеяться, как он, - рассказали Life Showbiz в окружении певицы.